«الرياضة»: 3 آلاف وظيفة برواتب تصل لـ4 آلاف جنيه لشباب الدلتا والصعيد

تستأنف وزارة الشباب والرياضة، عقد الملتقيات التوظيفية لشباب الخريجين، بداية من شهر فبراير المقبل، حيث يستهدف الملتقى التوظيفي الأول، توفير أكثر من ثلاثة الآف فرصة عمل للشباب والخريجين، برواتب شهرية حدها الأدنى 1200 جنيه، يضاف إليها الساعات الإضافية، والبدلات الأخرى، وتصل إلى 4 آلاف جنيه طبقا للخبرة، ونوع الشهادة الدراسية، والمؤهل العلمي، ونوعية فرصة العمل، وذلك كمرحلة أولى ضمن سلسلة المبادرات التي ستعلن عنها الوزارة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 لتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل، من خلال هذه المبادرات.

مبادرات الشباب والرياضة

وكشفت مصادر بوزارة الشباب والرياضة، عن اعتزام وزارة الشباب والرياضة، الإعلان عن توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص بالدلتا والصعيد، سيتم الإعلان عنها تدريجيا على مدار أشهر العام الجاري ، بحسب المتاح من فرص العمل، الادارية والمكتبية، والحرفية والمهنية، لجميع المؤهلات العليا وفوق المتوسط والمتوسطة ، كما سيتم توفير فرص عمل أخرى، للشباب والفتيات من الذين لا يحملون أي مؤهلات او شهادات دراسية، حيث سيتم الاعتماد على شهادات محو الأمية، وإجادة القراءة والكتابة.

وسيجري الإعلان عن فرص العمل من خلال برنامج المشروعات الخدمية، والقومية، ومشروعات التنمبة الرياضية، ومشروعات الاستثمار في مراكز الشباب والأندية والهيئات الرياضية، ومبادرات زود دخلك، وطور نفسك، فضلا عن ملتقيات التوظيف بالمحافظات بالتعاون مع بعض الجهات مثل وزارات التضامن الاجتماعي، والقوى العاملة ،والبنوك، وشركات القطاع الخاص، ووزارة الصناعة والتجارة و المشروعات الصغيرة

إتاحة الآف فرص العمل للشباب

وتابعت المصادر، بأن كل هذه المبادرات، وسيلة من وسائل وزارة الشباب والرياضة، سعيا بكل السبل لتنفيذ خطة واستراتيجية، التنمية المستدامة 2030 بما يتوافق مع رؤى القيادة السياسية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخفص معدلات البطالة، من خلال إتاحة الاف فرص العمل المتنوعة والمتعددة أمام جموع الشباب، من حملة المؤهلات الدراسية، ومن غير الحاملين لهذه المؤهلات، وتوظيفهم في مجالات الخدمات.