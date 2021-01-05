إلكترونيا.. التفاصيل الكاملة لدورة الذكاء الاصطناعي من الشباب والرياضة

تعلن وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية من خلال مبادرة طور وغير عن إتاحة دورة «الذكاء الاصطناعي» باعتباره مجال يغزو العالم بسرعة كبيرة للغاية.

وتهدف مبادرة «طور وغير» لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل، وبزيادة الفجوة بين التعليم الأكاديمي والحياة العملية يجد الخريج الجديد نفسه تائها لا يعرف من أين يبدأ حياته العملية.

وبدأت «مصر تعمل» لتعبر بالشباب هذه الفجوة فكان الهدف الرئيسي لـ«مصر تعمل» توفير النصح والإرشاد للشباب ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات وإتاحة فرص حقيقية تساعدهم على تحقيق أهدافهم وتحويل أحلامهم إلى حقيقة.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد التفاصيل الكاملة للدورة، طريقة التقديم، والبيانات المطلوبة للتسجيل، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة.

تفاصيل دورة الذكاء الاصطناعي

ـ انتشر الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة في معظم المجالات كالطب، الهندسة، الصناعة، الفضاء، التسويق الإلكتروني وغيرها من المجالات فأصبح مهم للشباب مواكبة التغيرات والتطور معرفيا وبرمجيا.

ـ أتاحت وزارة الشباب والرياضة التسجيل في الدورة من خلال الدخول على رابط التسجيل من هنا.

ـ الدورة تتضمن تعلم (المستوى الأول) الذكاء الاصطناعي، مجانا، وبشهادة إلكترونية معتمدة.

ـ الدورة متاحة للشباب من سن 14 إلى 40 عاما.

ـ تشمل الدورة دراسة مفاهيم الذكاء الاصطناعي وأنواعه، معنى الاستنتاج، التفكير منطقي، أدوات الذكاء الاصطناعي ومجالاته، برمجة الذكاء الاصطناعي، التعرف على استخدامات MS Azure في الذكاء الاصطناعي.

البيانات المطلوبة للتسجيل بالمبادرة

ـ الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.

ـ الرقم القومي، المحافظة التابع لها المتقدم، تحديد الموعد المناسب للدراسة سواء كان صباحي أو مسائي.

دور مبادرة مصر تعمل تجاة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتلتزم «مصر تعمل» تجاه المنطقة بتنمية شبابها والعمل على تطويره، وهي تتمتع بفهم واسع وشامل لسوق العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتوفر بوابة «مصر تعمل»، التي تعمل بفعالية كاملة باللغة العربية والإنجليزية، الموارد والفرص والمبادرات المختلفة والموجّهة للشباب الذين يطمحون إلى التعلّم والتطوّر والإنجاز، لتكون دليلا للذين لا يعرفون من أين ينطلقون في مسيرة حياتهم المهنيّة وناصح أمين للذين يرغبون في بدء عملهم الخاص.

1ـ خطط مسارك المهني:

وتبدأ بوابة «مصر تعمل» بقسم «خطط مسارك المهني» والذي من خلاله يستطيع الشباب تلقي الاستشارة وتقييم أنفسهم ومهاراتهم:

2ـ ابدأ مشروعك:

تساعد بوابة «مصر تعمل» كل رواد الأعمال الذين يهدفون لإقامة مشروعاتهم من خلال تقديم الموارد والمصادر التي تساعدهم على حل المشاكل التي تواجههم لتحقيق أحلامهم ونجاح مشروعاتهم.

3ـ تعلم على الإنترنت:

تتيح «مصر تعمل» مجموعة شاملة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات شتى.

4ـ البحث عن وظيفة:

توفر «مصر تعمل» قاعدة بيانات الوظائف والشركات والتي من خلالها يستطيع الشباب البحث عن الوظيفة التي تناسب خططهم واستعدادهم.