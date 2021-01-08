متحدث الشباب والرياضة: تامر حسني يحيي حفل افتتاح بطولة العالم لليد

أكد الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مصر جاهزة الآن لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد رجال، والتي تنطلق في الثالث عشر من يناير الجاري، والتي يتنافس عليها للمرة الأولى 32 منتخب في تاريح البطولة، موضحا أن البطولة ستقام فعالياتها على 4 صالات مغطاة هم «صالة برج العرب بالأسكندرية، مجمع حسن مصطفى الدولي لكرة اليد الألعاب الرياضية، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديثة»، بالإضافة إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة والتي ستشهد المباراة الأفتتاحية للبطولة، وحفل الإفتتاح الذي سيحيه المطرب تامر حسني.

اللجنة الطبية للبطولة تقوم بدورا في تطبيق الإجراءات الإحترازية على أكمل وجه

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «extra news»، اليوم الجمعة، اللجنة الطبية المشكلة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، تقوم بدورها على أكمل وجه لتطبيق الإجراءات الإحترازية، من خلال تطبيق نظام «الفقاعة الطبية»، «المنتخب هينزل من الطيارة للأتوبيس، حتى يصلوا للفندق، محدش يشوفهم خالص ولا هيختلط بيهم، وحتى سواق الأتوبيس مش هيعرف يشوفهم، لأن في فاصل».

وأشار متحدث الشباب والرياضة، إلى أن هذا النظام تجربة مصرية، سوف يشهدها العالم، فمصر بالفعل قبلة الاتحادات الرياضية، ومصر بالفعل جاهز لاستقبال كافة الأحداث العالمية.

وكشف أن البنية الإنشائية التي تمت، لاستقبال فعاليات البطولة، تعد إنجاز كبير، وفكرة استضافة مصر لهذه البطولة من الأساس أنجاز أخر للدولة المصرية، التي تبذل جهود كبيرة لإنجاح هذه البطولة، متمنيا أن يتوج المنتخب المصري، ويقدم صورة مشرفة عن مصر ضمن منافسات البطولة.

يشكر الإعلام على اهتمامه بالبطولة ويشيد باللجنة الإعلامية

ووجه شكره إلى الإعلام المصري والعالمي على أهتمامه بالبطولة، مشيدا باداء اللجنة الإعلامية للبطولة، والموقع الرسمي الخاص بالبطولة والذي يقدم خدماته بأكثر من لغة كالعربية والإنجليزية والفرنسية، موضحا أن الإعلام المحلي بالأخص سيكون له دورا فعالا في إنجاح تلك البطولة.