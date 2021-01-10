حظك اليوم الأحد 10-1-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

في بداية العام الجديد 2021، توقع العديد من خبراء علم الفلك أن هناك عدد من الأبراج هي الأكثر حظا في هذا العام، وكان برج القوس والجوزاء من أبرز تلك الأبراج، كما حذر العديد من حظ برج الثور، موجهين له عدة نصائح بضرورة اتخاذ الحذر والهدوء في اتخاذ القرارات.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد لمختلف الأبراج مثل برج الأسد، برج الجوزاء، برج الحمل وغيرها:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك.. وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. القمر بمنزل الحظ يعدك بيوم تتجلي فيه قدرتك على الإبهار ويمكنك أن تصلح علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك رؤية واضحة للمستقبل ويعدك بالصعود والوقت للتركيز على أمور مالية ولتنظيم أعمالك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك وقتا مناسبا لتقريب وجهات النظر مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

قد يكون هناك إرباك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تغير نظرتك للأمور كي تجد حلا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تمهل فالقمر في مواجهة برجك يهدد علاقتك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. اليوم مناسب لإصلاح علاقاتك واستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك تستطيع أن تقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للعيش في الذكريات وعليك أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يساعدك على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تهتم بجميع من حولك وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع خطواتك وقراراتك المهنية وادرس موقفك المالي تجنبا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

عدة كواكب في وضع معاكس ويطالبك الفلك بعدم التسرع في الغضب أو الانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك للظهور ويمنحك حضورا وثقة بنفسك وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقات وصداقات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالعمل خلف الستار والاحتراس من المكائد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك ما زالت تمنحك تألقا وأوقات عاطفية ممتعة، فقط لا تتحدث عن أخبارك الشخصية وابتعد عن الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي مريم فخرالدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب أينما كنت.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك.. تتحسن علاقاتك والكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

ومن مشاهير برج الدلو المذيعة العالمية أوبرا ونيفري الذي يوافق تاريخ ميلادها 29 يناير

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتعامل بود وسيساعدك ذلك على تخطي خلافاتك مع البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يولد اليوم بعض المشاكل والتراجع النفسي.. وعليك أن تكون أكثر تحكما في انفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.