التضامن: إرسال بيانات تكافل وكرامة للصحة تمهيدا لتوفير لقاح كورونا

أكد مصدر مسؤل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن التضامن بدأت فى اعداد قاعدة بيانات مستفيدي تكافل وكرامة، تمهيدا لإرسالها لوزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أنها ستتولى آليات توزيع لقاح كورونا على مستفيدي البرنامج.

وأضاف المصدر، أن هناك ربط شبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، لتتعامل وزارة الصحة مباشرة مع المستفيدين.

ومن جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة»، ارتفع إلى 3.8 مليون أسرة، بزيادة في أول جائحة كورونا، وصلت إلى 411 ألف أسرة، ثم تلتها 200 ألف أسرة أخرى، مشيرة إلى أن عام 2020، شهد إضافة أكثر من 600 ألف أسرة جديدة إلى هذين البرنامجين.

وأضافت «القباج»، أن اجمالي المستفيدين من الدعم النقدي فقط، وصل إلى 3.8 مليون أسرة بإجمالي 14.2 مليون مواطن.

ويرتبط برنامج «تكافل» بالأسرة الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، وتصرف فيها مساعدات للفرد بالأسرة ككل، وصرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات.

يشترط ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة

ويشترط للحصول على دعم «تكافل وكرامة» ألا يكون الزوج أو الزوجة، أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، على أن يكون الأبناء من سن 6 سنوات لسن 18 عامًا بمراحل التعليم المختلفة.

استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل

ومن جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه بعد صدور قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد باعتبار كورونا من الأمراض المعدية الصادر في 30 مايو 2020، فإنه تم استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل.