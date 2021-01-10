للتحصن من الوباء.. «الصحة» تحدد الأغذية المقوية للمناعة ضد كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان الأغذية التى يمكن إضافتها إلى الوجبات الصحية لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا، وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها إن لا بد من الاهتمام بالأغذية الغنية بفيتامين "ج" أو فيتامين "سي" مثل الموالح كالبرتقال واليوسفي والليمون والفراولة والجوافة وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ.

وتابعت الوزارة إن لا بد من الاهتمام بالأغذية الغنية بفيتامين "أ" مثل الجزر والبطاطا الحلوة والطماطم والكبدة والقرع العسلي والمانجو والحرنكش والخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.

وأضافت للحصول على فيتامين "د" لا بد من الاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس يوميا من 10 لـ15 دقيقة لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين "د" فى الجسم مما يقوي المناعة ويساعد على صحة العظام.

وأكدت الوزارة على ضرورة حصول الجسم على الأغذية الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء ولكن كميات قليلة والبقوليات كالحمص والعدس والفول حيث تحتوى على كميات كبيرة من الزنك، لافتة الى منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

وقالت الوزراة لابد من تناول الاغذية الغنية باوميجا 3 وتتمثل فى زيت الزيتون و بذر الكتان و بذور الشيا والأسماك.

تواصل وزارة الصحة رفع أقصى درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كل مستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت وزارة الصحة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيادة مقاعد الخط الساخن 105 من 400 مقعد لـ800 بالتزامن مع دخول مصر الموجة الثانية للفيروس، وذلك لتوفير أكبر قدر من تقديم كل مستجدات الفيروس والإطلاع عليه من قبل المواطنين.