رحلة رامي جمال مع مرض البهاق.. «نعمة من ربنا»

لم يمر من الوقت سوى عام كامل على إعلان الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق، وتأثره النفسي الشديد على تقبل الأمر، خاصة أنه لم يتلقَ أي علاج يخفي ذلك عن الجمهور.

وتعرض رامي خلال الأيام الأولى من مرضه لانتقادات شديدة، وفوجئ بحالة من التنمر من أحد متابعيه، وذلك بعدما كشف عن استعداده للبدء في التحضير لأغاني ألبومه، بالإضافة إلى مفاجأة زوجته ناريمان أيضاً.

وما إن نشر رامي تلك التدوينة، إلا أن هاجمه البعض وقال أحد جمهوره، «روح يا رامي اتعالج من البهاق، ألبوم إيه انت لا بتحقق مشاهدات ولا إيرادات وفر فلوسك في العلاج»، وهو ما دفع رامي جمال للرد والتعليق علي هذا الكلام قائلاً: «النوع ده من البشر بقي منتشر أوي شفت عند صديق ليا لاعب كره قدم ما شابه العينة دي عاوز اقولكم انتو ولسانكم اصعب ڤيروس محدش هيعيش للأبد ولينا رب نختصم بعض عنده، يا رب تكونوا مبسوطين».

إلا أن الأمر تغير وبدأ رامي يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي، وقد تحدث رامي عن المرض في بداية عام 2021 قائلاً، «البهاق هو نعمة من ربى، أعزنا بها ومنها شفت محبة لم يحققها لى شيء آخر ومنها زاد قربى لله.. فبعض ما يرونه شيء لنا هو الخير نفسه ولا أراه مادة للمزاح».

ومن ناحية أخرى أعلن المطرب رامى جمال وفاة شقيقة زوجته، التى طالب متابعيه قبلها بالدعاء لها بالشفاء من فيروس كورونا المستجد، ولكنها توفيت مساء الجمعة، واقتصر العزاء هاتفياً بسبب انتشار فيروس كورونا، وقد دخلت زوجته في نوبة من البكاء بسبب تعلقها الشديد بها ومحاولة السيطرة على الأمر، خاصة أنها كانت تحبها بشدة.