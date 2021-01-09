أمين «النواب»: إجراءات جديدة لحماية أعضاء المجلس من كورونا خلال ساعات

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن الساعات القادمة ستشهد اتخاذ مجلس النواب مزيدا من الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك على خلفية انعقاد الجلسة الإجرائية لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير، والتي ستشهد أداء اليمين الدستوري للنواب، وكذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وأشار «فوزي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المجلس يعمل على زيادة التعزيزات من أجل توفير أقصى درجة حماية للنواب خلال هذة الجلسة والتي قد تمتد لساعات متصلة، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا .

وأوضح أن التجهيزات التي تجري داخل الخيمة التي أقيمت في المنطقة المقابلة لمبنى قاعة مجلس النواب، ستحقق للنواب معرفة كل ما يدور داخل القاعة، لا سيما أنه سيتم إعداد نظام لوجود نواب المقاعد الفردية والقائمة والمعينيين داخل قاعة المجلس والخيمة، قائلا: «هدفنا هو تحقيق أقصى درجة للتباعد الاجتماعى بين النواب».

ويستقبل مجلس النواب، النواب المعينيين، غدا لاستخراج كارنيهات العضوية لبرلمان 2021، في الوقت الذي استخرج فيه نواب المقاعد الفردية والقائمة كارنيهات العضوية على مدار الأيام الماضية .

ونصت المادة 104 من الدستور على أنه يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصدر قرارا رقم 4 لسنة 2021، بتعيين 28 شخصا من مجالات مختلفة في مجلس النواب الجديد، كما دعا لانعقاد المجلس يوم الثلاثاء المقبل، وتترأس الجلسة الإجرائية الكاتبة فريدة الشوباشي نظرًا لأنها أكبر الأعضاء سنا، ويستقبل مجلس النواب، النواب المعينيين، غدا لاستخراج كارنيهات العضوية لبرلمان 2021.