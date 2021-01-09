مصادر: تزكية «عبدالعال» لرئاسة مجلس النواب لفترة جديدة

قالت مصادر برلمانية إنه تم تزكية الدكتور علي عبدالعال للترشح على مقعد رئاسة المجلس، وذلك خلال الجلسة البرلمانية المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أنه بانتخاب الدكتور علي عبدالعال لفترة رئاسة ثانية لمجلس النواب يكون قد استنفذ مدد توليه هذا المنصب الرفيع.

وبموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مهام رئيس المجلس

يراعي رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، واللائحة. وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

ينظم القانون مهام رئيس مجلس النواب، فهو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.

وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويَطرح كل ما يؤخَذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.

وللرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

ويحق لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها.

وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.