مصرع طفل انحشرت رأسه في بوابة مدرسة بكفر الشيخ

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مصرعه قبل قليل، نتيجة انحشار رأسه بين الأسياخ الحديدية لبوابة مدرسة في إحدى القرى التابعة لمركز الحامول، في محافظة كفر الشيخ، ولم يتمكن من إخراج رأسه حتى لفظ أنفاسه.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الحامول، العميد حسام نبيه، يفيد بورود بلاغ من مزارع، مقيم بقرية "45 الشراقوة"، دائرة المركز، بأنه حال لهو ابنه "عادل"، 4 سنوات، أمام بوابة مدرسة القرية، انحشرت رأسه بين الأسياخ الحديدية، وتوفى أثناء محاولة إخراجه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 112 لسنة 2021 إداري مركز الحامول، وإخطار النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، المستشار أشرف ربيع.

وأمرت النيابة بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل، وأفاد بوجود كدمة بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والعين، ويرجح أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وصرحت النيابة بدفن الجثة.