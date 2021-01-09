آية مدني: سأغير ثقافة ممارسة الفتيات للرياضة عبر البرلمان

قالت آية مدني، العضوة المعينة بمجلس النواب، إن تعيينها بمجلس النواب الجديد 2021 هي ثقة غالية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعور مختلف تماما، بسبب أن تعيينها من قبل القيادة السياسية يعكس رؤية الرئيس وتفهمه لدورها وأثرها المجتمعي في المجال الرياضي، «ده شرف ليا وربنا يقدرني وأكون قد المسؤولية».

وأضافت «مدني»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه كلا من الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، على فضائية «DMC»، أنها ضمن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وتم تعيين 3 مؤخرا من التنسيقية، وتم فتح جميع المجالات لهن، وجميع اللجان تعمل عليها، كما أن لها باع في المجال الرياضي يصل لـ25 عاما.

وصلت لبطولة العالم

وأوضحت أنها لعبت في إحدى الأندية ووصلت لبطولة العالم، وحاليا في مناصب دولية في الاتحاد الدولي للخماسي، وتطمح لأن تكون الرياضة شئ هام وأسلوب حياة، من خلال وجود بروتوكولات تعاونية بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، لدمج أطفال المدارس في النوادي ومراكز الشباب: «هحط خطة لـ20 سنة قدام لازم أبدا من دلوقتي».

الدراسة كعقبة في المسيرة الرياضية

وأكدت أن أولى العقبات التي واجهتها في مسيرتها الرياضية كانت الدراسة، حيث إنها شاركت في أول دورة أوليمبية عندما كانت طالبة في المرحلة الثانوية، «الناس بتضطر تفاضل بين الرياضة والتعليم، ومحدش قادر يعمل الإثنين إلا بدعم من البيت».

وأشارت إلى أن ثقافة المجتمع في تقبل سفر البنات للخارج والخضوع لمعسكرات تدريبية في دول أجنبية يجب أن تتغير، كما أنها تطمح في المساعدة في التعليم ودمج المحجبين في الرياضات العالمية، «كل واحد من حقه يمارس الرياضة بالشئ المؤمن بيه».