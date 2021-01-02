«الرياضة»: بدء المرحلة الثانية لانتخابات برلمان شباب مصر إلكترونيا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن بدء التصويت الالكتروني في الجولة الثانية لانتخابات برلمان شباب مصر 2020-2021 على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 يناير 2021، في 57 دائرة انتخابية داخل 110 مقرات انتخابي بمراكز الشباب بمشاركة 10740 شابا وشابة أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب، ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم خلال مجريات العملية الانتخابية، والمسجلين في الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة العليا للانتخابات، وتجري انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء»، للتنافس على 298 مقعدا بواقع 144 مقدا للنظام الفردي و154 مقعدا لنظام القوائم.

التزام الضوابط الاحترازية للحد من كورونا

ألزمت اللجنة العليا للانتخابات جميع المحافظة المشاركة بالماراثون الانتخابي على اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المشاركين، لن يسمح بدخول المقر الانتخابي لمن يخالف ذلك، الالتزام بالصمت للدعاية الانتخابية اليوم السبت 2 يناير، تيسيرا وتعزيز لمشاركة أعضاء برلمان الشباب في كل المحافظات حددت اللجنة العليا لجنة خاصة داخل مقرات مديريات الشباب والرياضة للمغتربين وأحقيتهم في التصويت الإلكتروني.

يأتي إطلاق الاستحقاق الانتخابي لبرلمان الشباب 2020-2021 والبدء في النموذج الأول محاكاة مجلس النواب ضمن «نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية» تحت شعار «كن قياديا.. كن مؤثرا»، كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر2030، في إطار توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة.

وجدير بالذكر أنه تجرى العملية الانتخابية في جميع المحافظات بنظاميها الفردي والقائمة، حيث أن عدد مقاعد الفردي 270 مقعدا بينما مقاعد القائمة 298 مقعدا وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد «عامان»،على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد، كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين «الفردي أو القائمة»، تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي 568 مقعدا.