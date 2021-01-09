الجندي عن آيات المنافق: لو توافرت ليست دليلاً على نفاق الشخص

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك حديث شريف يقول النبي عليه السلام فيه «آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»، والجميع يعرف هذا الحديث، لكن لم يفهموه بالشكل الصحيح، مؤكدًا أن هذه هي العلامات الذي اشترك فيها المنافق وغير المنافق، وهذه العلامات الثلاث ليست بالضرورة أن يكون صاحبهم منافق.

العلامة ليست شرطا أن تدل على المدلول

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على شاشة «DMC»، أن توافر الثلاثة علامات في الشخص ليس معناه منافق، «لأن ده علامة من علامتهم، فالعلامة ليست شرطًا أن تدل على المدلول، أنا قارئ نصف مليون كتاب وبقول لكم كده، وإن شاء الله داخل في قراءة 600 ألف كتاب، مش زي اللي يقرأ كتابين أو ثلاثة ويطلع يفتي».

عثمان بن عفان قرأ القرآن الكريم كاملا في ركعة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه في كتاب محمد بن نصر وغيره، بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها، موضحا أن علماء القراءات علمونا أنه يمكن قراءة جزء القرآن فى نصف ساعة أو أقل، «في سير أعلام النبلاء كان الشافعي يختم القرآن الكريم 60 ختمة كل شهر، يعني محتاج 30 ساعة في اليوم، قولوا بقى بركات الأولياء".

وتحدى الجندى المحسوبين على تيار السلفيين، الذين هاجموه لحديثه عن قراءته نص مليون مجلد على سبيل المجاز، وليس الحصر، قائلا: «قدامهم حاجة من ثلاث، إما أن يصدقوا هذا الأمر ويلغوا عقلهم، أو أنهم يقولوا هذا مجاز، أو يكذبوه».