الأرصاد تعلن خارطة سقوط الأمطار ومناطق نشاط الرياح على المحافظات

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن توقعاتها بشأن المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار على البلاد، خلال الفترة من غدا الأحد الموافق 10 يناير الجاري، حتى يوم الجمعة الموافق 15 من الشهر نفسه.

كما أشارت الهيئة خلال بيانها إلى سرعات الرياح المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، مناطق نشاط حركة الرياح، وترصد «الوطن»، في هذا الصدد حالة الطقس المتوقعة، والمناطق المتعرضة لسقوط الأمطار، سرعات الرياح المتوقعة، وفقا لما أعلنت عنه الأرصاد.

خريطة الأمطار وسرعات الرياح المتوقعة الأحد 10 يناير

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من حلايب وشلاتين، مشيرة إلى وجود نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يؤدي لاضطرابات في الملاحة البحرية.

وتصل سرعة الرياح إلى 13 كم/ساعة، وتكون شمالية شرقية على القاهرة الكبرى، و10 كم/ساعة، شمالية شرقية على الوجه البحري، فيما تكون الرياح شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 9 كم/ساعة على السواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون سرعة الرياح المقررة 13 كم/ساعة شمالية شرقية.

فيما تشتد سرعة الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون الرياح شمالية شرقية، تصل سرعتها إلى 18 كم/ساعة، وتكون الرياح شمالية شرقية على شمال الصعيد تصل سرعتها إلى 15 كم/ساعة، أما على الجنوب فتكون سرعتها المقررة 11 كم/ ساعة شمالية شرقية.

خريطة الأمطار وسرعات الرياح المتوقعة الاثنين 11 يناير

أوضحت الهيئة أنّ التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 30% على بعض المناطق من حلايب وشلاتين، وتصل سرعة الرياح إلى 13 كم/ساعة، وتكون شمالية شرقية على القاهرة الكبرى، و10 كم/ساعة، شمالية شرقية على الوجه البحري، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تصل سرعتها إلى 9 كم/ساعة على السواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون سرعة الرياح المقررة 13 كم/ساعة شمالية شرقية.

و على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون الرياح شمالية شرقية، تصل سرعتها إلى 15 كم/ساعة، وتكون الرياح شمالية شرقية على شمال الصعيد تصل سرعتها إلى 9 كم/ساعة، أما على الجنوب فتكون سرعتها المقررة 11 كم/ ساعة شمالية شرقية.

خريطة الأمطار وسرعات الرياح المتوقعة الثلاثاء 12 يناير

كما أوضحت الهيئة أنّ التوقعات تشير إلى عدم وجود فرص لسقوط أمطار الثلاثاء المقبل، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية على القاهرة الكبرى، و8 كم/ساعة، جنوبية شرقية على الوجه البحري، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تصل سرعتها إلى 12 كم/ساعة على السواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون سرعة الرياح المقررة 13 كم/ساعة جنوبية شرقية.

و على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون الرياح جنوبية شرقية، تصل سرعتها إلى 12 كم/ساعة، وتكون الرياح جنوبية غربية على شمال الصعيد تصل سرعتها إلى 8 كم/ساعة، أما على الجنوب فتكون سرعتها المقررة 10 كم/ ساعة جنوبية شرقية.

خريطة الأمطار وسرعات الرياح المتوقعة الأربعاء 13 يناير

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنّ التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 40% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية مشيرة إلى وجود نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وتصل سرعة الرياح إلى 15 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية على القاهرة الكبرى، و13 كم/ساعة، جنوبية غربية على الوجه البحري، فيما تكون الرياح شمالية غربية تصل سرعتها إلى 18 كم/ساعة على السواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون سرعة الرياح المقررة 18 كم/ساعة جنوبية غربية.

و على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون الرياح جنوبية غربية، تصل سرعتها إلى 12 كم/ساعة، وتكون الرياح جنوبية غربية على شمال الصعيد تصل سرعتها إلى 8 كم/ساعة، أما على الجنوب فتكون سرعتها المقررة 10 كم/ ساعة جنوبية شرقية.

خريطة الأمطار وسرعات الرياح المتوقعة الخميس 14 يناير

كما أشارت توقعات الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 40% على مناطق متفرقة من الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها إلى 50% على بعض المناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، مشيرة إلى وجود نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية ووسط سيناء، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي لاضطرابات في الملاحة البحرية.

وتصل سرعة الرياح إلى 15 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية على القاهرة الكبرى، 11 كم/ساعة، شمالية غربية على الوجه البحري، فيما تكون الرياح شمالية غربية تصل سرعتها إلى 22 كم/ساعة على السواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون سرعة الرياح المقررة 20 كم/ساعة شمالية غربية.

و على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون الرياح شمالية غربية، تصل سرعتها إلى 18 كم/ساعة، وتكون الرياح شمالية غربية على شمال الصعيد تصل سرعتها إلى 13 كم/ساعة، أما على الجنوب فتكون سرعتها المقررة 14 كم/ ساعة شمالية غربية.

خريطة الأمطار وسرعات الرياح المتوقعة الجمعة 15 يناير

أعلنت الأرصاد عدم وجود فرص لسقوط الأمطار الجمعة المقبلة، مشيرة إلى وجود نشاط لحركة الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي لاضطرابات في الملاحة البحرية.

وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية على القاهرة الكبرى، و8 كم/ساعة، شمالية غربية على الوجه البحري، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تصل سرعتها إلى 10 كم/ساعة على السواحل الشمالية الغربية، أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون سرعة الرياح المقررة 8 كم/ساعة شمالية غربية.

و على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون الرياح شمالية شرقية، تصل سرعتها إلى 18 كم/ساعة، وتكون الرياح شمالية غربية على شمال الصعيد تصل سرعتها إلى 8 كم/ساعة، أما على الجنوب فتكون سرعتها المقررة 10 كم/ ساعة شمالية غربية.