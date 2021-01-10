تكلفته مليار و700 مليون جنيه.. 10 معلومات عن محور ديروط الحر

مشروع محور ديروط الحر من مشروعات الطرق القومية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة، والتي تساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية، وتنشر "الوطن" جميع المعلومات الخاصة بهذا المشروع في النقاط التالية:

1-المشروع استكمال لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030.

2-من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المحور فى يوليو المقبل..

3-- مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليار و700 مليون جنيه.

4- المشروع يربط بين طرق الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي، ويساهم في خلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030.

5- تبلغ تكلفة المرحلة الأولي منه 1.7 مليار جنيه، بطول 15 كيلومترًا، وعرض 21 مترًا على حارتي مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

6- بلغت نسبة تنفيذ محور ديروط الحر أكثر من 60%.

7- تشمل المرجلة الأولى من المشروع 13 عملًا صناعيًا، منها كوبريين رئيسيين، منهما كوبري أعلى نهر النيل بطول حوالي 1000 مترًا، وكوبري علي السكة الحديد بطول 630 مترًا، ويمر أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية، إضافة إلى 10 كباري سطحية، وبربخ لمخرات السيول.

8- المشروع يتضمن إنشاء كوبرى رئيسي مارًا على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، بطول 865 مترًا، وعرض 21 مترًا، بتكلفة 495 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بالكوبري 61%، ويحتوي على 4 فتحات ملاحية، منها فتحتين رئيسيتين، وفتحتين مساعدتين.

9- من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع في 30 يونيو 2020، وذلك استكمالًا لخطة الدولة في تنفيذ محاور التنمية بالصعيد، لربط مختلف محافظات الجمهورية.

10- تفقد بالأمس الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، أعمال تنفيذ المشروع، وشملت تفقد أعمال المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل وتفقد مواقع العمل المختلفة بالكبارى العلوية على الترعة الابراهيمية والسكة الحديد ثم عقد اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والمهندسين المشرفين على التنفيذ وممثلى الشركات المنفذة للوقوف على معدلات الانجاز وتذليل العقبات امام التنفيذ واستعراض الخطة الحالية ومراحل التنفيذ بالمشروع .