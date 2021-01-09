منتجة فيلم "ديك العياط": سنعقد جلسة صلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل

نفت المُنتجة فاطمة الليبية، مُنتجة فيلم "ديك العياط"، بطولة الفنان باسم سمرة ورحاب الجمل، ما تردد على مدار الساعات القليلة بشأن استبعاد الأول من العمل، بعدما نشبت أزمة بينهما مساء أمس الجمعة.

وقالت فاطمة الليبية، في تصريحات لـ"الوطن"، إنها ستعقد جلسة صلح بين باسم سمرة وفريق عمل الفيلم كافة، خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن إنهاء أي خلافات وقعت خلال البروفات، والعزم على تصوير العمل وخروجه على مستوى عالٍ من الاحترافية وبشكلٍ يليق بالجمهور.

يذكر أن فيلم "ديك العياط" الذي حدث به الأزمة من بطولة كل من نضال الشافعي وعمر كمال ورحاب الجمل وحمو بيكا ومن إنتاج فاطمة الليبية، كما يشارك باسم سمرة في عدد من الأعمال في الوقت الحالي منها "النهاردة يوم جميل" مع هنا شيحة والذي يناقش عدد من القضايا التي تخص المرأة، إضافة إلى مسلسل "بنت السلطان" الذي تقوم ببطولته روجينا في أول بطولة مطلقة لها.

وكانت رحاب الجمل تراجعت عن الشكوى للنائب العام بعد حديث أشرف زكي معها وحذفت منشورها، وكتبت رحاب على "فيسبوك" بعد حديث أشرف زكي معها: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية شكرا دكتور اشرف ذكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي وأنا أثق في نقابتي انها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق" .

يذكر أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قال في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه تواصل مع "رحاب" من أجل حذف المنشورات من على "فيسبوك" وتقديم مذكرة رسمية للنقابة من أجل فتح التحقيق مع باسم سمرة وإتخاذ ضده الإجراءات اللازمة في حين ثبوت الواقعة وإتخاذ ضده الإجراءات اللازمة وأنه لا يجب أن لا ينشر الفنانين المشاكل على السوشيال ميديا أمام أعين الجميع.