أشرف زكي: لم أتواصل مع باسم سمرة ونصحت رحاب الجمل بعدم نشر المشكلة

تصدرت أزمة الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة ترند مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشرت منشور على "فيسبوك" هاجمت من خلاله الفنان باسم سمرة وإتهمته بأنه كان سكران وقام بتوجيه الكثير من الشتائم لفريق عمل فيلم "ديك العياط" أثناء البروفات مما جعلت رحاب تستدعي له شرطة السياحة.

وتواصلت "الوطن" مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وقال أنه تواصل مع "رحاب" من أجل حذف المنشورات من على "فيسبوك" وتقديم مذكرة رسمية للنقابة من أجل فتح التحقيق مع باسم سمرة وإتخاذ ضده الإجراءات اللازمة في حين ثبوت الواقعة وإتخاذ ضده الإجراءات اللازمة وأنه لا يجب أن لا ينشر الفنانين المشاكل على السوشيال ميديا أمام أعين الجميع.

أما عن التواصل من قبل النقابة مع باسم سمرة، فقال أشرف زكي أنه لم يتواصل حتى الآن مع باسم سمرة ولكنه سيتحدث إليه ليكون إستمع إلى الطرفان.

وكانت رحاب الجمل تراجعت عن الشكوى للنائب العام بعد حديث أشرف زكي معها وحذفت منشورها، وكتبت رحاب على "فيسبوك" بعد حديث أشرف زكي معها: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية شكرا دكتور اشرف ذكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي وأنا أثق في نقابتي انها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق" .

وفيلم "ديك العياط" الذي حدث به الأزمة من بطولة كل من نضال الشافعي وعمر كمال ورحاب الجمل وحمو بيكا ومن إنتاج فاطمة الليبية، كما يشارك باسم سمرة في عدد من الأعمال في الوقت الحالي منها "النهاردة يوم جميل" مع هنا شيحة والذي يناقش عدد من القضايا التي تخص المرأة، إضافة إلى مسلسل "بنت السلطان" الذي تقوم ببطولته روجينا في أول بطولة مطلقة لها.