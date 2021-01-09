إيقاف بناء 4 عقارات بدون ترخيص بمدينة مرسى مطروح (صور)

أمر رئيس مدينة مرسى مطروح، رضا جاب الله، اليوم السبت، بإيقاف أعمال البناء التي كانت جارية في 4 عقارات، وذلك لبنائها بدون ترخيص، تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، بتكثيف الحملات للتصدي لأعمال البناء المخالف بكافة أحياء المدينة.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إن الحملة ضبطت مخالفات البناء في عدة مناطق شرق وغرب ووسط المدينة، منها منطقة الكيلو 2، وخلف سنترال الكيلو 5، بالإضافة إلى منطقة علم الروم، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة، ومشاركة قسم شرطة المرافق للحملة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بجميع المخالفات.

وأضاف "جاب الله" أن الحملة تحفظت على جميع معدات وأدوات البناء لعدد 4 عقارات مخالفة، تعمل بدون ترخيص، وذلك خلال المرور اليومي على الأحياء، وتلقي عدد من البلاغات من المواطنين، وتبين عدم وجود تراخيص للعقارات الأربعة، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وبناءً عليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أصحاب العقارات، وتم إيقاف الأعمال».

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى مواصلة الحملات المكبرة على كافة الأحياء، لضبط البناء العشوائي، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون، ومنع أي حالات بناء عشوائية، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالفة، وناشد المواطنين عدم البناء بدون ترخيص، للحد من حالات البناء العشوائي، من أجل احترام سلطة القانون على مستوى مركز ومدينة مرسى مطروح، والمناطق السكنية والأحياء التابعة لها، وتوعد كل من يخالف القانون بأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأصدر مجلس الوزراء قراراً بعدم البناء على الأراضى إلا من خلال تراخيص رسمية من الوحدة المحلية التابعة لها، وتنظيم حملات على مخالفات البناء في ظل جائحة كورونا، التي تمر بها البلاد.