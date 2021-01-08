«حماية الساجد قبل المساجد».. حملة أوقاف القليوبية لمواجهة كورونا

وجهت مديرية أوقاف القليوبية إنذارا شديد اللهجة لرواد المساجد غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وأكدت في بيان لها علي صفحتها الرسمية، اليوم، غلق المسجد حال عدم الإلتزام بالإجراءات محملة مسئولية غلق بيوت الله للمصلين غير الملتزمين.

وأكد البيان أن لجان المديرية مستمرة فى متابعة جميع المساجد، وجري توجيه جميع الأئمة والعمال إلى ضرورة الحفاظ على ضوابط افتتاح المساجد وإقامة الصلاة عقب الأذان مباشرة مع غلق المسجد فور انتهاء الصلاة وذلك لتقليل فترة التجمع قدر المستطاع إضافة للقيام بعملية النظافة والتعقيم المستمر للمساجد.

فيما شدد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية علي استمرار حملات المتابعة للمساجد للوقوف على انضباطها ومدى إلتزامها بالإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة لإستمرار أداء الصلاة بها مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان برئاسة الشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة وجميع أعضاء الدعوة والمتابعة بالمديرية لتفقد مساجد المحافظة مشيرا أنه تم توجيه الأئمة باستخدام الحكمة فى توجيه المصلين للإلتزام بالضوابط الإحترازية التى من شأنها استمرار فتح المساجد لافتا إلى أن عدم الالتزام بها من شأنه غلق المسجد فورا مع التأكيد على عدم حدوث تصادم مع المصلين حفاظا على الخشوع داخل المسجد.

أوضح أنه تم التأكيد بكل حزم علي غلق المسجد حال عدم الإلتزام بالكمامة وسجادة الصلاة الخاصة بكل شخص مع بيان أن حماية الساجد قبل المساجد من صميم الدين.

أضاف ان لجان المتابعة تفقدت عدد كبير من المساجد وما زال المرور مستمر حتى الان مع الاستعداد الكامل لغرفة عمليات الجمعة لمراقبة إلتزام الأئمة بموضوع وزمن الخطبة وعدم السماح بالتجاوز فى هذا الشأن حيث يأتى هذا المرور فى ظل استمرار تسجيل الإصابات اليومى للفيروس مما يدعو لضرورة التواجد المستمر من التفتيش والمتابعة للحفاظ على التباعد وعدم التكدس مع الإلتزام بضوابط الحماية التى أقرتها وزارة الصحة.