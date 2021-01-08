80 فريقا لمتابعة حالات العزل المنزلي مصابي كورنا في القليوبية

أعلنت الدكتورة نجلاء مهدي، مدير الرعاية الصحية بمديرية الصحة في القليوبية، ومنسق عام مبادرة المتابعة المنزلية لمرضي كورونا، تخصيص 80 فريق لمتابعة المصابين في العزل المنزلي على مستوى المحافظة.

وأضافت في تصريح لها اليوم، أنه جري تقسيم الفرق لمجموعتين الأولى 48 فرقة وتختص بالتواصل تليفونيا مع الحالات لتقديم كافة الاستشارات والعمل على إزالة كافة المعوقات و32 فرقة تختص بالزيارات الميدانية لتلك الحالات.

وأكدت استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا تحت شعار «100 مليون صحة»، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع المرضى الذين يخضعون للعزل المنزلى سواء المشخصين في مستشفيات وزارة الصحة أو عن طريق طبيب خاص.

وأضافت أن الفرق الطبية المكلفة بالمتابعة الميدانية على المنازل مزودة بأجهزة تابلت لتسجيل جميع بيانات المريض وأجهزة قياس نسبة الأكسجين وأجهزة قياس حرارة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لبروتوكول مكافحة العدوى.

وأشارت إلى متابعة 6000 حالة منذ بدء العزل المنزلى بنطاق المحافظة حتى الآن وتوفير كافة سبل الراحة لهم في الحصول على العلاج.

في سياق متصل شكلت مديرية الصحة لجان من إدارات المتابعة والطوارئ والرعاية الأساسية ومكافحة العدوي والجودة والمستلزمات والتمريض للمرور على المستشفيات والإدارات والوحدات لتفقد سير العمل بهم ومتابعة مستشفيات الفرز والعزل

كما تم وضع خطة مرور لتغطية جميع المنشأت الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية في إطار حرص الدولة على صحه وسلامه جميع مرضى فيروس كورونا المستجد والذين يخضعون للعزل سواء في المستشفيات أو المنزلي

في وقت سابق سجلت محافظة القليوبية أمس الخميس 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة بعدما سجل اليوم 22حالة إصابة جديدة ومدينة القناطر صفر ليستقر عدد الإصابات في المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11620حالة

ووصلت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية للأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 863 حالة إصابة، والعبور 185حالة، والقناطر الخيرية 720 حالة، وبنها 3595 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1203 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1281 حالة، وشبين القناطر 810 حالة، وطوخ 1449 حالة، وقليوب 785حالة، ومدينة قها 71حالة، وكفر شكر 703 حالة إصابة".