5 مدن في القليوبية تسجل «صفر إصابات» بكورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم العاشر على التوالي، بعد أن سجل اليوم 14 حالة إصابة جديدة، جاء بعده في الترتيب مركز طوخ، الذي سجل 9 حالات ، فيما سجل 5 مدن أخرى «صفر إصابة» هي العبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11652 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية للأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 857 حالة إصابة، والعبور 185 حالة، والقناطر الخيرية 720 حالة، وبنها 3609 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1203 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1281 حالة، وشبين القناطر 818 حالة، وطوخ 1458 حالة، وقليوب 785 حالة، ومدينة قها 72 حالة، وكفر شكر 671 حالة إصابة.

وفي وقت سابق، عُقد اللقاء الثاني للرابطة المجتمعية لشؤون البيئة والمجتمع بكلية الطب بجامعة بنها، برئاسة الدكتورة نرمين عدلي، بحضور كافة فئات المجتمع من ممثلي الجامعة والكلية ووسائل الاعلام والطلاب، برعاية الدكتور مصطفي القاضي، عميد كلية الطب ببنها، وعبر تقنية برنامج «زوم» ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلال اللقاء، عقد الدكتور أحمد الجزار، عميد كلية الطب بجامعة بنها الأسبق، ندوة بعنوان «الجديد في علاج الكوررونا» الذي تناول بحثه الأخير، الذي حصل فيه على المركز الأول في حلقة بحثية أجرتها جامعة ليفربول، وشارك بها علماء من أمريكا وفرنسا والهند وباكستان والعراق وبنجلاديش وإستراليا حول فاعلية عقار «إيفرمكتين» لعلاج فيروس كورونا.

وأوضحت الدكتورة نرمين عدلي، أن مستوى الخدمات الصحية بالقليوبية بها غير مرضٍ والرابطة ستكون بداية للإصلاح، وإعطاء الملف الصحي أولوية ليس فقط في الاهتمام بالمستشفي، ولكن إلى كل الخدمات الطبية، وسيكون لها أنشطة داخل الجامعة وأنشطة خارجها، ووضع جدول زمني وتوصيات تخرج بها الرابطة الي المجتمع لتنفيذها.