تعرف على الكلمات الأصلية لأغنية «شكرا» لعمرو دياب سبب أزمة صبري وعزيز

تسببت أغنية «شكرا» التى أطلقها الفنان عمرو دياب ضمن أغنيات البومه الجديد «يا أنا يا لأ» في أزمة عنيفة بين الفنان رامي صبري والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، بعد أن اتهم الأول الثاني بإعطاء تلك الأغنية للفنان عمرو دياب بعد أن كانت معه الأغنية فى بداية الأمر وأعلن على عدم التعاون معه مجددا مرة أخرى.

وعلمت «الوطن» أن قصة الأغنية من الأصل كانت كلمات والحان عزيز الشافعي بعنوان «فرصة تانية»، واستمع اليها صبري بهذا الأسم، ولكنه طلب تغير الكلمات لعدم اقتناعه بالكلمات الأصلية المكتوبة فتم تعديلها من خلال الشاعر تامر حسين والذي فضل تقديمها للفنان عمرو دياب.

وكانت كلمات الأغنية الاصلية التى كتبها عزيز الشافعي تقول

قدامك فرصة واحدة

هتعيشي معايا مرة

عايشين على ارض واحدة

كوكب وسط المجرة

جمعتنا الدنيا صدفة

بالملايين اتقابلنا

وانا عارف وانتي عارفة

اللى محدش عارفه غيرنا

عايشين فى قلب الحياة

انتهت تلك القصة بعد ما قام الملحن عزيز الشافعي باصدار بيان قال فيه «مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز، رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة)، أحب دايما أشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي اللي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بأننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا، وبعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز أدي الموضوع أكبر من حجمه، وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي وشريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية (شكرا)، أما بخصوص (زي مانتي) فممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه».