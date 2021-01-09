تشميع مصنع كمامات وغلق 12 منشأة لمخالفة إجراءات كورونا بالإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
08:37 م | السبت 09 يناير 2021
المصنع
شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حملات مكثفة في كافة أحياء المدينة الساحلية، للحد من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء، أسفرت عن تشميع مصنع كمامات، وغلق 12 منشأة، وتغريم 19 مواطناً لعدم ارتداء الكمامة.
جاءت هذه الحملات، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وغلق المنشآت غير المرخصة والمخالفة للقانون، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
قاد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، بمشاركة جميع الجهات التنفيذية المعنية، حملة مكبرة اليوم، تم خلالها ضبط مصنع غير مرخص داخل إحدى الڤيلات بمنطقة "مرغم"، لتصنيع الكمامات والمنظفات الصناعية، ومستحضرات التجميل والكمامات والكحول.
وعلى الفور، تم التحفظ على كميات ومنتجات من المصنع مجهولة المصدر، وتشميع المصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي غرب الإسكندرية، قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، برفقة المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، حملة مكبرة للتأكيد على أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، حفاظاً على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم.
وأشارت رئيس الحي إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتحصيل 29 ألف جنية غرامات للمخالفين، سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والصحية، وعدم الالتزام بضوابط النظافة العامة، ولفتت إلى أنه تم التحفظ على 23 حالة إشغال طريق، وتحرير 9 محاضر لعدم التزام المنشآت باشتراطات الأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل.