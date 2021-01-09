الصحة تحسم الجدل حول وجود سلالات جديدة لكورونا بمصر: لم تظهر بعد

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن وجود 3 أنوع فقط من سلالات فيروس كورونا بمصر، إحداها ضعيفة، نافيا وجود سلالات جديدة من الفيروس في مصر.

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من الطبيعي أن يتم حدوث تغيرات للفيروسات وسلالات جديدة، يمكن أن تظهر، ولكن حتى وقتنا هذا لم تظهر أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في مصر.

وأوضح المصدر، أن اللجنة العلمية بالوزارة تجري حاليا مجموعة من الدراسات على ثلاث فئات، أول فئة تتمثل في القادمين من الخارج، خاصة في الدول التي ظهرت فيها سلالات جديدة، والفئة الثانية: تتمثل في المتعافين من الفيروس وتم إصابتهم مرة أخري، والفئة الثالثة: هم المتعافين من الفيروس.

وكان فريق العمل التابع للبيت الأبيض والمعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد، حذر من احتمال تطور سلالة جديدة للفيروس، تم اكتشافها في الولايات المتحدة، وتعتبر أكثر انتشارا.

وقالت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، نقلا عن تقرير، إن هذه السلالة بدأت للتو بالانتشار بين المجتمعات الأمريكية، وقد تكون أكثر انتقالا بنسبة تصل إلى 50%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 754 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 117529 حالة حتى اليوم.

وتستمر وزارة الصحة برفع أقصى درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كافة مستشفيات الوزارة علي مستوى الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.