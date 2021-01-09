باسم سمرة يرد على رحاب الجمل في بيان رسمي: تقدمت بشكوى للنقابة

أصدر الفنان باسم سمرة، بيانا، قبل قليل، عقب المنشور الذي نشرته الفنانة رحاب الجمل صباح اليوم، تتهمه فيه بالتطاول على زملائه الفنانين وعليها، أثناء بروفات فيلم «ديك العياط».

وقال باسم في بيانه، «فوجئت اليوم بإحدى الفنانات تنشر قصة عارية تماما عن الصحة وتختلق وقائع غير حقيقية، واحتراما لنقابة المهن التمثيلية التي أتشرف بالانتماء إليها، التي تعتبر البيت الكبير لكل فناني مصر، فقد تقدمت بشكوى إلى السيد نقيب المهن التمثيلية، وآليت على نفسي عدم الرد على ما نشر حتى تنتهي النقابة من التحقيق الذي ستجريه مع احتفاظي الكامل بالرد القانوني على كل من شهر بي وبسمعتي، والله ولي التوفيق».