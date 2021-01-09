أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل: الكلام مش بفلوس يا جملاوي

رد الفنان باسم سمرة، على التصريحات التي أثارتها الفنانة رحاب الجمل، بإعتداء باسم سمره عليها وعلى زملائها في أحد الفنادق الكبرى أمس الجمعة خلال بروفات فيلم سينمائي جديد يجمعها.

وقال «سمرة»، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع «انستجرام»: « الكلام مش بفلوس يا جملاوي».

وكانت رحاب الجمل، قد قالت في تصريحات لـ«الوطن»، عن باسم سمرة: «بتهمه بأنه بقى خطر على زمايله.. وخطر علينا كلنا.. لازم نشوف له حل.. لازم تحمونا منه»، مؤكدة أنّ الأمر لا يقتصر على تهمة السب والقذف فقط.

وتابعت: «باسم سمرة فرّج علينا الناس إمبارح في الفندق، وجه لنا إهانات وشتايم كتير.. كان في حالة هستيرية.. ليه بيتعامل مع زمايله كده ومن غير أي أسباب.. إحنا بقينا في خطر كبير».