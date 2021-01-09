باسم سمرة يكشف لـ«الوطن» سبب أزمته مع رحاب الجمل: طلبت استبعادها من الفيلم

قال الفنان باسم سمرة إنه بصدد إصدار بيان، لتوضيح حقيقة اتهام الفنانة رحاب الجمل له بالسكر وتعاطي الحشيش، أثناء عقد بروفة فيلم «ديك العياط».

وأضاف سمرة لـ«الوطن» أنه سيروي ما حدث بالتفصيل، والسبب وراء ما قالته الزميلة أنها كانت ترغب في السفر خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤدي لتعطيل تصوير الفيلم، وطالب باسم باستبدالها بممثلة أخرى.

وكانت رحاب الجمل، قد قالت في تصريحات لـ«الوطن»، عن باسم سمرة، «بتهمه بأنه بقى خطر على زمايله.. وخطر علينا كلنا.. لازم نشوف له حل.. لازم تحمونا منه»، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على تهمة السب والقذف فقط.

وتابعت: «باسم سمرة فرّج علينا الناس إمبارح في الفندق، ووجه لينا إهانات وشتايم كتير.. وكان في حالة هستيرية.. ليه بيتعامل مع زمايله كده ومن غير أي أسباب.. إحنا بقينا في خطر كبير».