وكالة الفضاء المصرية: المصريون سيشعرون بتحسن الإنترنت في منتصف 2021

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عفيفي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم السبت، يعكس بشدة اهتمام القيادة السياسية بتسهيل الاستخدام الأمثل للقمر الصناعي «طيبة 1» في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل منظومة الشبكة الحكومية الموحدة وهي أمور أساسية في عملية التحول الرقمي والتنمية الشاملة.

الرئيس بسرعة الانتهاء من هذا المشروع

وأضاف القوصي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة الانتهاء من هذا المشروع ليبدأ التطبيق العملي في النصف الثاني من هذا العام، وسيبدأ المواطنون في هذا الموعد بمدى فائدة القمر الصناعي «طيبة 1» فيما يخص توصيل خدمة الإنترنت والاتصالات التليفونية.

وتابع: «في النصف الثاني من 2021 سيشعر المواطن بتحسن كبير في البنية الأساسية للإنترنت من حيث السرعة بفضل القمر الصناعي المصري طيبة 1، وستتاح الخدمة في الأماكن التي لا تتوافر فيها عادةً وهو حلم كبير لهم».

وفي وقت سابق أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض منظومة شبكة الاتصالات الفضائية الخاصة بمصر، والاستخدامات المستقبلية للقمر الصناعي، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية وجه بأفضل استغلال لتطبيقات القمر الصناعي المصري لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يتصل بشبكات التراسل الحكومية التي جاري العمل على تنفيذها من أجل ربط الجهاز الإداري للدولة بشكل كامل.