هشام نصر: نقل مباريات كأس العالم لليد عبر فضائية مفتوحة للمصريين

قال المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن الجميع يبذلون أقصى ما في وسعهم، لكي تخرج بطولة العالم لكرة اليد بصورة تليق بسمعة مصر، لافتًا إلى أن موعد وصول الفرق سيبدأ من 11 يناير الجاري، لذلك فإن الفرق المشاركة لم تصل حتى الآن، لكن المنتخب الياباني فضل الوصول مبكرًا إلى مصر لكي تجرب نظام الفقاعة وتخوض مباريات ودية مع المنتخب الوطني، موضحا أن كل الفرق المشاركة في البطولة أكدت على حضورها حتى الآن.

وأضاف نصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن «الفرقة اللي هعمل حفل الافتتاح وصلت، والمسؤولين عن الإخراج التلفزيوني التابعين للاتحاد الدولي وصلوا وتم توزيعهم على الصالات المخصصة لهم، وهناك مجموعة كبيرة من المصريين مع الأجانب الموجودين، ولدينا كفاءات كبيرة ونجحنا في شراء حقوق البث».

إطلاق قناة فضائية لنقل كل مباريات البطولة

وتابع، أنه سيتم إطلاق قناة on sport3 لنقل كل مباريات البطولة، وهي قناة فضائية مفتوحة لكل الشعب المصري على قمر الصناعي «نايل سات»، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يكون الحضور الجماهيري بنسبة 100%، لكن اللجنة المنظمة للبطولة تنظم تعليمات وزارتي الداخلية والصحة والسكان، لأن صحة الإنسان هي الأهم، وسيتم تحديد نسبة الحضور الجماهيري أو عدمها في اجتماع الغد، وحتى الآن فإن هذه النسبة تبلغ 20%.

ودخلت مصر مرحلة الاستعدادات النهائية لاستضافة البطولة، إذ ستنظم البطولة في الفترة ما بين 13 و31 يناير الجاري، إذ تواصل اللجنة المنظمة والهيئات الحكومية عملهما للاطمئنان على الإجراءات التنظيمية لاستضافة الحدث العالمي.

ومن المقرر أن تصل المنتخبات تباعًا في اليومين المقبلين للمشاركة في البطولة، وفي هذا الشأن، زار وفد من منظمة الصحة العالمية فندق إقامة مجموعة الإسكندرية، التي تحتوي على 8 منتخبات، جرى تقسيمهما على مجموعتين، وتقام مبارياتهم على صالة برج العرب، وهي المجموعة الثالثة التي تحتوي على أنجولا، وقطر، وكرواتيا، واليابان، بالإضافة إلى المجموعة الثامنة التي تضم كوريا، بيلا روسيا، سلوفينيا، روسيا.