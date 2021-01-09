«إرفع إيدك» أغنية تامر حسني في افتتاح كأس العالم لكرة اليد

إنتهى الفنان تامر حسنى من تصوير أغنية حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد والتى ستقام بمصر خلال الأسبوع الجاري ومن المقرر أن تحمل عنوان «إرفع إيدك».

وقال تامر حسني في بيان عن اختياره للأغنية :« تشرفت بإختياري لأكون الواجهة المصرية الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان ( إرفع إيدك ) و كأس العالم السنه دي بتستضيفه مصر خلال أيام و ايضاً سأتشرف بتقديم حفل الإفتتاح بالصاله المغطاه بإستاد القاهرة و تم تصوير الأغنية و اخترت يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى و سأقدم لأول مره صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغه الإنجليزية الكليب من اخراج المخرج الرائع أشرف حمدي و بشكر كل القائمين على العمل».

وكان الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، قال أن مصر جاهزة بكل قوة لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد رجال، والتي تنطلق في الثالث عشر من يناير الجاري، والتي يتنافس عليها للمرة الأولى 32 منتخب في تاريح البطولة، موضحا أن البطولة ستقام فعالياتها على 4 صالات مغطاة هم «صالة برج العرب بالأسكندرية، مجمع حسن مصطفى الدولي لكرة اليد الألعاب الرياضية، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديثة».

بالإضافة إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة والتي ستشهد المباراة الأفتتاحية للبطولة، وحفل الإفتتاح الذي سيحيه المطرب تامر حسني.

وأشار متحدث الشباب والرياضة، إلى أن هذا النظام تجربة مصرية، سوف يشهدها العالم، فمصر بالفعل قبلة الاتحادات الرياضية، ومصر بالفعل جاهز لاستقبال كافة الأحداث العالمية.

وكشف أن البنية الإنشائية التي تمت، لاستقبال فعاليات البطولة، تعد إنجاز كبير، وفكرة استضافة مصر لهذه البطولة من الأساس أنجاز أخر للدولة المصرية، التي تبذل جهود كبيرة لإنجاح هذه البطولة، متمنيا أن يتوج المنتخب المصري، ويقدم صورة مشرفة عن مصر ضمن منافسات البطولة.