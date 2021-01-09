إغلاق كافتيرتين وورشة وضبط 32 مخالفة لإجراءات كورونا بدمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط حملات موسعة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، اليوم السبت، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، أسفرت عن ضبط عدد من المنشآت المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها.

جاءت هذه الحملات تنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الانضباطية، للتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية التى أعلنتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، حملة مكبرة، استهدفت عدداً من المنشآت ذات الأنشطة المتعددة والمطاعم الواقعة بأحياء المدينة، أسفرت عن ضبط 18 مخالفة، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم تحصيل بغرامة فورية قدرها 50 جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع والغرامة لمقهى وورشة مخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر سعد، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، ومحمد عجم، مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، حملة مسائية أسفرت عن تشميع مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية، كما تم مصادرة 2 طاولة، و 2 دمينو، و7 دورق استانلس، و2 شيشة، و42 كوباً زجاجياً، كما تم تحرير محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة لـ14 شخص، بغرامات إجمالية بلغت 700 جنيه.