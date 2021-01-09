ميناء دمياط يستقبل واردات 68 ألف طن بضائع وتصدير 4 آلاف طن

استقبلت أرصفة ميناء دمياط 18 سفينة خلال الساعات الـ24 الماضية، قادمة من مختلف موانئ العالم، وسط إجراءات مشددة للتأكد من جاهزية وسائل السلامة والصحة المهنية، طبقاً للمعايير الدولية.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4 آلاف و100 طن، تشمل 1800 طن إسمنت، و2300 طن رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67 ألف 949 طن، تشمل 19 ألف و300 طن ذرة، و10 آلاف طن فول صويا، و1225 طن خشب زان، و4 آلاف و870 طن صاج، و21 ألف و554 طن قمح، و11 ألف طن خردة.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 558 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وخس وبازلاء وفاصوليا وطماطم وبصل أخضر)، وحاصلات زراعية (بصل وقرع عسل)، وفواكه (تمر ويوسفي وبرتقال وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وهولندا وإنجلترا وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وسلوفينيا واليونان.

وفي المقابل، بلغ عدد الحاويات الواردة 1173 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1483 حاوية مكافئة، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118 ألف و15 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 66 ألف و664 طناً، كما شهد الميناء مغادرة قطارين حمولة إجمالية 2856 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1609 شاحنة.

وفي وقت سابق، قام اللواء وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بجولة تفقدية للمخازن والساحات الموجودة بالميناء، حيث أصدر تعليمات مشددة وواضحة برفع درجة الاستعداد القصوى، لحين التخلص من كافة البضائع المهملة والرواكد، بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، وطبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، والتأكيد على تمام جاهزية مهمات السلامة والصحة المهنية ووسائل الإطفاء والعمالة المدربة، وتوافر الاشتراطات الخاصة بأساليب تأمين كافة أنواع البضائع المخزنة طبقاً للمعايير الدولية.