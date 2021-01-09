التراس يبحث اشتراك مدينة أثاث دمياط بفرش حي الحكومة بالعاصمة الإدارية

استقبل اليوم، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في لقاء بحثا خلاله الاستفادة من الإمكانات التصنيعية بمدينة الأثاث بدمياط، والمشاركة في فرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد التراس، أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أنه تم بحث الإستفادة من مدينة الأثاث بدمياط في مشروع تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولي تنفيذه العربية للتصنيع ، مشيدا بالمجهودات الجادة للدكتورة منال عوض، لتحديث وتطوير كافة الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.

وشدد التراس على أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام في مواعيد التسليم ومراعاة الذوق العالي في التصميمات والتي تضاهي أحدث منتجات الأثاث العالمية، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكل مشروعاتها.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، في مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، مشيدة بدور العربية للتصنيع في مشروع تأثيث مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.