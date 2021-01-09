رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تسيلم وحدات «سكن مصر» بداية فبراير

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن تسليم وحدات «سكن مصر»، سيكون مطلع فبراير المقبل، مؤكدا تسليم وحدات 94 عمارة، بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، ما بين أرض المعارض وأرض الجمعيات.

وأوضح أن هذا المشروع تم العمل عليه، منذ عامين، وتصل إجمالي عدد وحداته بالقاهرة الجديدة إلى 17 ألف و52 وحدة ضمن 721 عمارة، تم تسليم 116 عمارة بالفعل، وهناك 94 عمارة سيتم تسليهم يوم 1 فبراير، ويتبقى 511 عمارة بإجمالي 12 ألف و264 وحدة سنبدأ تباعا في تسليمهم بداية من 1/4/2021.

جدول تسليم الوحدات

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم السبت، من برنامج «مانشيت» المذاع على شاشة «extra news»، أن الجهاز أخطر البنك، بجدول التسليم والذي تم الإعلان عنه بالجرائد، وبمجرد أن يذهب المستفيد إلى البنك وينهي الإجراءات الخاصة بالبنك، يأتي على موقع الوحدة، ويتفقدها ثم يعود ليحصل على محضر الاستلام ويكمل الإجراءات.

وأكمل: "لو الوحدة منقوصة أي شيء، أو غير راضي عنها، متستلمهاش، وفي تلك الحالة يجب أن يعود لمهندس الموقع، ويبلغه بكل المشاكل التي يراها، وكذلك يبلغ الجهاز".

وأشار إلى أن مدة جدول التسليم طويلة بعض الشيء، حتى يستطيع المستفيد أن يوفر رسوم الاستلام، وكذلك تطبيقا للإجراءت الوقائية وتجنيا لأي ازدحام، وبعد الانتهاء من تلك المدة سيكون أمام المستفيد شهر أخر يستلم فيه الوحدة.