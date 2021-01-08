1 فبراير.. بدء تسليم 2280 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 1/2/2021، وحتى يوم الثلاثاء 15/6/2021، في تسليم 2280 وحدة سكنية 95 عمارة مسلسلي 1، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقي المراحل بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر «2 شارع عباس العقاد»، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث «مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث» بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

مواعيد تسليم الوحدات

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الاثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 93، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الأربعاء 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الخميس 4/3/2021، ووحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 83، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 75، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الخميس 18/3/2021.

وقال المهندس أمين غنيم إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 94، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 95، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 98، يوم الخميس 25/3/2021، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 100، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الأربعاء 7/4/2021، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 20/4/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الأربعاء 21/4/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الخميس 22/4/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 25/4/2021، ووحدات العمارة رقم 35، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 37، يوم الأربعاء 28/4/2021، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 42 يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الإثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 61، يوم الثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 62، يوم الأربعاء 12/5/2021، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 64، يوم الإثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأربعاء 19/5/2021، ووحدات العمارة رقم 67، يوم الخميس 20/5/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 70، يوم الثلاثاء 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الأربعاء 26/5/2021، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الخميس 27/5/2021، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارة رقم 74، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 1/6/2021، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأربعاء 2/6/2021، ووحدات العمارة 109 يوم الخميس 3/6/2021، ووحدات العمارة 110 يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارة 111 يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارة رقم 17 يوم الثلاثاء 8/6/2021، ووحدات العمارة 18 يوم الأربعاء 9/6/2021، ووحدات العمارة رقم 19 يوم الخميس 10/6/2021، ووحدات العمارة رقم 13 يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الثلاثاء 15/6/2021.