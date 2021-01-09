استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم: عيار 24 يسجل 925 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقراراً في نهاية معاملات اليوم، بالبورصة العالمية لتداول الأوراق المالية والمعدن، مع لحظة الإغلاق اليوم السبت الموافق 9 يناير.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد متوسط أسعار أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تتابع حالة الذهب على مدار اليوم وفق آخر المستجدات.

أسعار الذهب اليوم

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 922 و925 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 807 و809 جنيها، بينما سعر جرام الذهب عيار 18 بين 692 و693 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم السبت، إلى 6 آلاف و472 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 922286 و924571 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28683 و28754 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم السبت

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم السبت الموافق 9 يناير، 936.40 جنيها، و59.52 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 819.37 جنيها، و52.08 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 702.31 جنيها و44.64 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت واصلت أسعار الذهب انخفاضها في بداية تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 9 يناير الجاري، بعد أن انخفضت مساء أمس بقيمة تقدر بـ12 جنيهًا، حيث وصل مقدار الانخفاض صباح اليوم إلى 20 جنيهاً، ليكون مجموع الانخفاض في أسعار الذهب بمحلات الصاغة 32 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

وشهدت أسعار الذهب على مدار 2020 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.