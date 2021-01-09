استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم وعيار 21 بـ817.25 جنيه

شهدت أسعار المعدن الأصفر، اليوم، استقرارًا في الأسعار بالبورصات العالمية وأسواق المال، حيث سجل الذهب عيار 21 مبلغ 817.25 جنيه، وهو العيار الأكثر مبيعا وانتشارًا في السوق المصري.

واستقرت أسعار الذهب عيار 24 عند مبلغ 933.98 جنيه للجرام الواحد، كما استقر سعر عيار 18 عند مبلغ 700.49 جنيه للجرام، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6,538 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب في الأسواق انخفاضًا كبيرًا خلال الأيام الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، حيث انخفضت خلال أمس الجمعة بما يقدر بـ 30 جنيه للجرام الواحد.

وكانت أسعار الذهب حققت ارتفاعًا كبيرًا، الاثنين الماضي، تخطت 14 جنيهًا، في أول زيادة قياسية بالعام الجديد.

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا على مستوى العالم قدره 46 دولارًا في ختام تسوية معاملات الأربعاء الماضي، في ظل تنامي أرباح الأسهم الأمريكية ومكاسب الدولار الأمريكي.

وتراجعت أسعار الذهب أمس تراجعًا كبيراً في نهاية التعاملات، بالبورصة العالمية بلندن، لتداول الأوراق المالية والمعدن، مع لحظة الإغلاق بمقدار 12 جنيهاً في الجرام.

ويهتم العديد من الأشخاص بمتابعة الأسعار اللحظية للذهب باعتباره من أكثر الطرق أمانًا لحفظ المدخرات، خاصة مع عدم انخفاض سعره وارتفاعه بشكل دوري، ما يحقق مكاسب لمقتنيه، حيث أن أسعار الذهب تحقق العديد من المكاسب للذين يستخدمونه كوسيلة للتربح.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الأخير في عام 2020 بقيمة وصلت إلى 26 جنيهًا، وذلك في ظل تذبذب أسعار صرف الدولار والذي يعتبره عدد كبير من الأشخاص وسيلة جيدة لحفظ الأموال.

وخلال الفترة الحالية تعرض الدولار لضغوطات كبيرة بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين على إجراءات أكبر للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، ما دعم ارتفاع المعدن الأصفر عالميًا.