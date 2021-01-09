نائبة الـ27 عاما المعينة: تفاجئت باختياري.. وحددت مجال عملي تحت القبة

قالت هدى عبد الستار، عضو مجلس النواب بالتعيين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تشعر بالفخر مع صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيينها بمجلس النواب 2021، كما أنها لم تكن تتوقع أن يصدر قرار بتعيينها في المجلس الجديد.

تعيينها في مجلس النواب في عمر الـ27 عاما

وأضافت «عبد الستار»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تعيينها في مجلس النواب في عمر الـ27 عاما وهي امرأة، أمر لم يخطر ببالها، وهو ما كان يتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا حول أهمية تمكين الشباب في كافة الجهات التنفيذية في الدولة، وكان عنصر المفاجأة بتعيينها كشابة وامرأة.

منسق صندوق «تحيا مصر» في محافظتها

وأوضحت أنها منسق صندوق «تحيا مصر» في محافظتها، وحضرت الكثير من المشروعات القومية في القطاع الصحي والخدمي، وأغلب المشروعات القومية في المناطق الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن ما نراه على أرض الواقع يترك في نفس الشخص شعورا مختلفا، لاستكمال المبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيس من قبل.

مدينة «بشائر الخير» كانت منطقة عشوائية خطرة

وأكدت أن مدينة «بشائر الخير» كانت منطقة عشوائية خطرة، وباتت حاليا متكاملة الخدمات، كما يُجرى العمل على تنمية الإنسان في كافة الاحتياجات بتلك المدن، التي يتم إنشائها حديثا من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت النائبة، إلى أنها تسعي لتوفير مزيد من التسهيلات لأصحاب الإعاقات، ولتمكين الشباب والمرأة، حتى يكون هناك حزم أكبر في القوانين الخاصة بالتحرش، حيث إنها مهتمة بشكل أكبر بالسياق الاجتماعي التنموي، كما وأن جائحة كورونا فجرت أزمة العمالة غير المنتظمة حول العالم، وهذا الملف من أكثر الملفات الشاملة، ويتم تنسيق وحل المشكلات للمواطنين بشكل واقعي من خلال لجان في تنسيقية شباب الأحزاب، وتضم أكثر من 25 حزبا بأفكاره المختلفة.

وتابعت، «محددة لجنة الحماية الاجتماعية، وجانب التنمية والمجتمع، وهكون سعيدة جدا لو انضميت للجنة الاجتماعية ولجنة التنمية المحلية، ولدي خبرة جيدة، وأيضا استكمال ملف الأسرة والأحوال الشخصية وقانون المحليات، ودائما عندنا أجندة نعمل عليها منذ فترة طويلة وحل للمشكلات الفعلية في الشارع المصري، لتحضير الاستراتيجيات والأبحاث والخروج بأليات يتم تنفيذها بشكل واقعي على المجتمع».