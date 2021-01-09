النائب عماد خليل بعد تعيينه: سأهتم بقضايا المواطن والشارع

أوضح الصحفي والنائب عماد خليل، عضو مجلس النواب المعين عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه سيهتم بالأساس بالقضايا التي تهم كل الشارع المصري والمواطن، فعمله كصحفي جعله يلمس كل القضايا التي تمس المجتمع والمواطن، من ملفات اجتماعية وسياسية، وتوجه مصر وموقفها من القضايا الدولية، وطبيعة عمله ساعدته ليكون أكثر حظا، ومتسق بقضايا المواطن، وفي نفس الوقت على دراية بالرؤية العامة للوطن، وهذا ما سيساعد بشكل كبير، لأننا «مش بادئين من الصفر» على الأقل بهذا المجال، وبالتأكيد هذا سيكون عامل مساعد.

وأضاف«خليل»، خلال لقائه اليوم السبت، ببرنامج «مانشيت» المذاع على شاشة «extra news»، كنت بضرب مثل من فترة لبعض الأصدقاء، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي يشهد تنوع ونماذج مختلفة، هذا يؤثر إيجابا على حال المهنة والعاملين فيها.

لن أهتم بقضايا الإعلام فقط

وألمح أن القضايا التي سيثيرها بالبرلمان لن تقتصر على قضايا الإعلام فقط بحكم عمله كصحفي، ولكنه سيهتم بشكل كبير أولا بالقضايا المساهمة في مجالات التنمية المختلفة، وخاصة نهج الدولة المصرية في التنمية بالتحول الرقمي والحوكمة، وأيضا محال الرعاية الإجتماعية سيولي اهتمام كبيرة، خاصة أن هانك جهود كبيرة قامت بها الدولة بهذا المجال، وسيحاول استكمال هذه المجهودات.

أبلغت بخبر تعيني بالبرلمان يوم عيد ميلاد زوجتي

وأشار إلى إنه أبلغ بخبر تعيين بمجلس نواب 2021، ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والذي بالمناسبة هو أيضا نفس يوم عيد ميلاد زوجته، وهو ماأسعده بشكل كبير أن تجتمع كل هذه المناسبات السعيدة في وقت واحد، بالإضافة إلى وجود أسمه وسط قائمة من الأسماء المميزة والخبرات التي يفخر بها كل الشعب المصري، موضحا أن هذا توجه لدى القيادة السياسية، لتمكين الشباب، ومشيدا بالتنوع الذي يشهد البرلمان خلال هذه الدورة النيابية.