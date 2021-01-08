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النائب عماد خليل: تمثيل السيدات في البرلمان تاريخي وغير مسبوق

سنحاول جاهدين مساعدة الرئيس السيسي

كتب:

شريف سليمان
06:10 م | الجمعة 08 يناير 2021
عماد خليل

عماد خليل

قال الكاتب الصحفي عماد خليل أحد أعضاء مجلس النواب المعينين بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يوم الثلاثاء المقبل سيكون بداية جديدة للمجلس الجديد، لافتًا إلى أنه ممثل بمجموعة كبيرة وتركيبة رائعة وثرية من الأعضاء على القوائم ونظام الفردي وكذلك المعينين، بالإضافة إلى التمثيل الديموغرافي، وتمثيل السيدات.

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «TEN»: «لم يوجد في تاريخ البرلمان المصري هذا العدد الكبير من السيدات، وعمومًا فإن كل فئات المجتمع المصري ممثلة»، لافتًا إلى أنه ينتمي إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تضم عددا من اللجان هي نفس لجان البرلمان المصري.

سنمد البرلمان بدراسات وأبحاث عن احتياجات المصريين

وتابع: «جميعنا أعضاء في بعض اللجان بوجود 31 ممثلا للتنسيقية من النواب المنتخبين والمعينين وهذا الأمر سيفيد المجلس بمجموعة كبيرة من المعلومات والأبحاث والدراسات عن احتياجات الشعب المصري وبناء الدولة المدنية الحديثة».

سنحاول جاهدين مساعدة الرئيس السيسي

وأردف: «سنحاول جاهدين مساعدة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يسعى إليه بشأن تقدم وطننا الغالي مصر».

وفي وقت سابق، شكر «خليل» القيادة السياسية على تعيينه عضوًا بالمجلس ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معربًا عن تمنيه بأن يكون عند حسن ظن الجميع في الأعوام الخمسة القادمة، وأن يوفقه الله في خدمة مصر.

وأكد أن قرار تعيينه تكليف وليس تشريفا، لافتًا إلى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن قلبه وعقله مشغولات دائما بمصر، ووعد بأنه سيحرص دائما على أن يخدمها في أي مكان وزمان.

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