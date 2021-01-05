الموت يضاعف أحزان النائب محمد عبد الغني.. فقد شقيقين في 3 أيام

شيع النائب الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب الحالي، اثنين من أشقائه في غضون 3 أيام، من مسجد السيدة نفيسة.

كانت البداية بوفاة الشقيق الأصغر، الشهير بالحاج أشرف عبد الغني، وقد نعاه النائب عبر صفحته على «فيسبوك» قائلا، «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أخي الحبيب الحاج أشرف عبد الغني» لتتوالى برقيات العزاء من نواب البرلمان الحالي لزميلهم الدكتور «عبد الغني».

واليوم غيب الموت الشقيق الأكبر للدكتور محمد عبد الغني، حيث كتب صباح اليوم، على صفحته عبر «فيسبوك»، «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أخي الحبيب ومعلمي وقائدي الأستاذ سيد عبد الغني، رئيس الحزب الناصري، أمين مساعد اتحاد المحامين العرب، أمين صندوق نقابة المحامين، اللهم لطفك بنا يا الله».

وحرص الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على توجيه برقيتي عزاء للنائب «عبد الغنى»، كما قدم المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس واجب العزاء للنائب «عبد الغني».

يشار إلى أن الدكتور محمد عبد الغنى هو عضو مجلس النواب الحالي لبرلمان 2015-2020، الذي تنتهي مدة الفصل التشريعي الأول له في 9 يناير الجاري.

وخاض النائب «عبد الغنى» منافسة شرسة وقوية داخل دائرته بالزيتون على المقعد الفردي، لكن لم يحالفه الحظ بالاحتفاظ بمقعده النيابي. وتميز الدكتور محمد عبد الغني بأداء متزن بين نواب تكتل «25-30»، فلم تخنه انفعالاته تحت قبة البرلمان أبدا، وكان على مسافة قريبة من كل نواب البرلمان، وبالأخص أعضاء «ائتلاف دعم مصر»، كما تميز بدماثة خلقه بين زملائه، وهو ما جعله أيضا في مسافة قريبة من جميع الوزراء.

وتبنى النائب الدكتور محمد عبد الغني، عددا من القضايا التشريعية، على رأسها قوانين مخالفات البناء والتصالح في مخالفات البناء وكافة الأطروحات الخاصة بقانون الإيجار القديم، وهو أحد الأعضاء المميزين في لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب.