تعرضك للغرامة.. أبرز العقوبات في قانون النقل لو هتشتغل في أوبر أو كريم

خلال السنوات الأخيرة ظهر بعض الشركات المتخصصة في النقل البري من خلال سيارات خاصة، وقد لاقي الأمر انتشارًا واسعًا، لكنها أصبحت منافس قوى لوسائل النقل الأخرى.

وأقر مجلس النواب قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا باسم قانون "أوبر وكريم"، والذي يقوم بتنظيم العمل في الشركات النقل الخاصة.

وإذا كنت ترغب في العمل في إحدى شركات النقل الخاص مثل أوبر وكريم، فأننا ضمن الخدمات التي تقدمها جريدة "الوطن" لقرائها على المدار الساعة، العقوبات التي قد يتعرض لها السائق في حالة المخالفة.

عقوبات المخالفين في قانون النقل الجديد

وبحسب المادة (16) من القانون، التي تنص على عقوبة المخالف بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.

قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

وفى حالة العودة، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

إجراءات استخراج كارت التشغيل للسائق

وحدد القانون إجراءات استخراج كارت التشغيل الخاص بقائد المركبات التي تعمل في شركات النقل الخاصة.

أن يكون قائد السيارة من حاملي رخصة القيادة "مهنية - خاصة - دراجة نارية" بمدة سريان لا تقل عن سنة.

مرور 3 سنوات على تاريخ استخراج الرخصة "الخاصة - الدراجة النارية".

اجتياز السائق الذي يرغب في الحصول على كارت التشغيل القومسيون الطبى بنجاح طبقا لذات شروط استخراج رخصة القيادة المهنية والتي تتضمن تحليل للمخدرات والكحوليات.

وتخطر وزارة الداخلية الشركة صاحبة الترخيص الكترونيا بالقبول أو الرفض لطلب الحصول على كارت التشغيل لقائد المركبة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.