الفئات التي يغطيها قانون التأمين على العاملين لحساب الغير

قد لا يعرف كثيرون إن كانوا من بين الفئات التي يغطيها القانون الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير أم لا، ولذا توضح «الوطن» في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم على هذا التساؤل وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

الفئات التي يغطيها القانون الخاص بالتأمينات على العاملين لحساب الغير

الفئة الأولى

العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

الفئة الثانية

العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لأي من الجهات المشار إليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

الفئة الثالثة

وهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:

1ـ أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.

2ـ أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ويقصد بالعلاقة المنتظمة أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، أو كان هذا العمل يستغرق ستة أشهر على الأقل.

يضاف إلى ذلك الأجانب، ويشترط لخضوع الأجانب لنظام التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين لحساب الغير:

ـ أولا: ألا تقل مدة العقد عن سنة.

ـ ثانيا: أن توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الأجنبي ومصر.

التأمين على العمال يحمي الشركات

وكان قد صرح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، بأن هناك قصورًا في الحماية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بشركات المقاولات في مصر.

وأكد وزير القوى العاملة على ضرورة أن يكون هناك حماية للعمال، لافتا إلى أن التأمين على العمال سيكون عبءا على إدارات هذه الشركات، ولكنه في نفس الوقت يحميها من دفع مبالغ لأهالي المتوفين أثناء العمل.

وأشار سعفان، إلى أنه أجبر إدارة أحد مصانع الأسمنت على دفع مبلغ 2 مليون جنيه لأهالي العمال.