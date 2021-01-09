طبيب مقيم بالصين: تم تلقيح 9 مليون صيني خلال الفترة الماضية

قال الدكتور عمار البعداني، طبيب أخصائي المخ والأعصاب ومقيم في الصين، إنه وفي 8 أبريل أعيدت الحياة إلى مدينة ووهان الصينية لطبيعتها مرة أخرى، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم كانت تظهر حالات متفرقه من الفيروس، وفي استجابه سريعة من الفرق الطبية كانت دائما تحت السيطرة.

خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت عشرات الحالات في مقاطعات محيطة بالعاصمة بكين

وأضاف «البعداني»، خلال مداخلة له عبر «سكاي بي» ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وخلال الأيام القليلة الماضية ظهرت عشرات الحالات في مقاطعات محيطة بالعاصمة بكين، وتقوم فرق الاستجابة بمجهودات جبارة لتتبع الفيروس والقضاء عليه: «تعود الإصابات الحالية في الصين نتيجة الإصابات المستوردة، وعدد حالات الإصابة في الصين 33 حالة، ولم تتجاوز الإصابات رقم 95 ألف، وسكان مدينة ووهان تم حجز أفرادها في منازلهم طيلة 76 يوم لم يخرج أحدا من منزله.

منذ 3 أسابيع اعطيت اللقاحات لما يقرب من 9 ملايين في الصين

وأوضح أنه ومنذ 3 أسابيع اعطيت اللقاحات لما يقرب من 9 ملايين في الصين كلهم ضمن المرحلة الأولي من التطعيم، وحاليا يتم توزيع اللقاحات وفق مراحل وأولويات وتلبية السوق والعرض والطلب، والصين لديها الكثير من اللقاحات، واللقاحات المعتمدة هو لقاح سينوفارم، وهناك 3 لقاحات محلية الصنع يجرى تجربتها، وهناك أكثر من 20 دولة طلبت من الصين حجز مكانا لاستخدام اللقاحات الصينية.

الصينيون لم يكونوا في حاجة إلى ترقب للقاحات

وأكد أن الصينيون لم يكونوا في حاجة إلى ترقب للقاحات، وذلك لأن الوباء شبه مستقر والناس لا يسألون متي سيأتي اللقاح، وذلك لأنه لم يتم تسجيل حالات مصابة إلى في الحالات المستوردة من الخارج، ويسهل تعقبها، وهناك اقتراب للعيد ورأس السنة الصينية بتطبيق التباعد وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.