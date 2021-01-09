خبير اقتصادي: العام الحالي سيشهد تحسن كبير في البورصة

قال الدكتور محمد الماوي الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية، إن عام 2021 سيكون عام مختلف بشكل كبير عن 2020 فيما يخص البورصة المصرية.

واضاف "الماوي" في تصريحات خاصة لـ الوطن، أنه سيكون هناك تحسن كبير جدا في البورصة المصرية خاصة بعد برنامج الطروحات الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال نهاية العام الماضي والتي من المقرر طرحها في الربع الأول من العام الحالي 2021 لشركة صافي ووطنية.

وأشار إلى أن هذا بجانب صناديق الاستثمار التي سيتم إنشاؤها الفترة القادمة وضخ البنك المركزي المصري من خلال الأسهم التي قرر شرائها.

ولفت إلي أنه سيتم استئناف برنامج الطروحات خلال العام الحالي في الفترة القادمة وهو ما سيحقق طفرة كبيرة في معدلات التداول وعودة الثقة في البورصة المصرية.

وأوضح أنه من الأفضل أن يتم الغاء قرار فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية التي من المقرر فرضها العام الحالي خاصة في هذا الوقت كما أنه لا يوجد دولة تقوم بفرض رسوم كهذه.

وتوقعت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحقق البورصة المصرية مكاسب تزيد عن 30% خلال 2021، وذلك حتى تتمكن من اللحاق بالأسواق الناشئة التي سجلت أداء أفضل خلال العام 2020، وهو ما يجعل الاسهم المصرية الارخص والأكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة في العام الجديد.

كما أن وجود سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» يهوي بالبورصة، كما أن بورصة المملكة العربية السعودية وكذلك بورصة دبي، تراجعت اليوم، بسبب تداعيات فيروس كورونا، بينما البورصة المصرية كانت من أقل البورصات في العالم تراجعًا.