ارتفاع أسعار الذهب في نهاية معاملات البورصة اليوم بقيمة 15 جنيها

في نهاية معاملات أول أيام أسبوع عمل البورصات العالمية، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار يتراوح بين 11 و 15 جنيهًا، وجاء أكثر ارتفاع في عيار 24 المعروف باسم البندقي، ليصبح 960 جنيها، مقابل 945 جنيهًا، بمقدار 15 جنيهًا.

بينما جاء أقل ارتفاع في الأسعار لعيار 18 بمقدار 11 جنيهًا، حيث ارتفع في المعاملات الصباحية من 709 جنيهًا إلى 720 جنيهًا.

ويرصد «الوطن» استمرارا للخدمات التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة، متوسط أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب

وسجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم الإثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 985 و960 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 838 و840 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 718 و720 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الإثنين، إلى 6 آلاف و720 جنيه.

الذهب في أسواق المال خلال العام الماضي

وشهد الذهب تطورات كثيرة، بسبب تراجع الاقتصاد الأمريكي العالمي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الدولار أمام المعدن الأصفر، حتى استطاع أن يحقق أفضل أداء سنوي منذ 2010.

واستفاد الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن في مواجهة التضخم خلال العام الماضي، من إجراءات تحفيز غير مسبوقة، سيما من انخفاض أسعار الفائدة، لتخفيف إثر الضرر الذي لحق بالدول التي تلقت ضربات الاقتصادات بسبب الجائحة.

وعلق وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة، على حالة التذبذب في الأسعار التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة قائلا، «سيظل التذبذب واضحا في سوق الذهب بين ارتفاع وانخفاض، حتى النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لتتضح بعد ذلك الرؤية بشكل كبير بالنسبة للأسعار».