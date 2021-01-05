استقرار أسعار الذهب في نهاية معاملات البورصة العالمية اليوم

استقرت أسعار الذهب، في نهاية معاملات البورصة العالمية، اليوم الثلاثاء 5 يناير، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند نفس سعر المعاملات الصباحية.

ويرصد «الوطن» استمرارا للخدمات التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة، متوسط أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب

وسجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 960 و963 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 841 و843 جنيها، بينما سعر جرام الذهب عيار 18 بين 721 و723 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 6 آلاف و744 جنيها.

سعر الكيلو جرام من الذهب

ووصل سعر الكيلو جرام من الذهب حوالي 961.143 إلى 963.429 ألف جنيه.

الذهب في أسواق المال خلال العام الماضي

وخلال العام الماضي شهدت أسعار الذهب ارتفاعا شديدا، بسبب تراجع الاقتصاد الأمريكي العالمي، بسبب انخفاض الدولار أمام المعدن الأصفر، بسبب لجوء المستثمرين إلى التحوط من الأضرار الاقتصادي، ما جعل الذهب يحقق أفضل أداء سنوي منذ 2010.

واستفاد الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن في مواجهة التضخم خلال العام الماضي، من إجراءات تحفيز غير مسبوقة، لاسيما من انخفاض أسعار الفائدة، لتخفيف إثر الضرر الذي لحق بالدول التي تلقت ضربات الاقتصادات بسبب الجائحة.

وعلق وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على حالة التذبذب في الأسعار التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة قائلا: «سيظل التذبذب واضحا في سوق الذهب بين ارتفاع وانخفاض، حتى النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لتتضح بعد ذلك الرؤية بشكل كبير بالنسبة للأسعار».