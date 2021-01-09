هاني شاكر يبكي على رحيل خالد فؤاد: الفن المصري خسر قيمة كبيرة

دخل الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين، في نوبة بكاء حزنا على رحيل صديقه المايسترو خالد فؤاد، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 72 عام، حيث ذكر أن رحيل خالد المفاجئ صعب وسبب جرح كبير، وقال «فقدنا قيمة وقامة فنية كبيرة، وكان من القلائل قائدي الأوركسترا الكبار والمميزين والمبدعين».

هاني شاكر: خالد فؤاد كان متفاني في أعماله على المسرح

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المساء مع قصواء»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن خالد فؤاد كان متفاني في أعماله على المسرح وكان يعمل بمنتهى الحب والحرفية وهو ما يجعلنا نؤكد أن الفن المصري خسر اليوم تلك القيمة الكبيرة، كما أن أخر مكالمة جمعت بينه وبين الراحل كانت قبل 48 ساعة للاطمئنان على صحته.

فؤاد طمأني قبل رحيله عن حالته الصحية وقرب خروجه من المستشفى

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن المايسترو خالد فؤاد الذي رحل اليوم، قد طمأنه خلال المكالمة التي جمعتهما على صحته وتعافيه وقرب موعد خروجه من المستشفى، واستعادا الذكريات التي جمعتهما معا.

سرد هاني شاكر كواليس تنفيذه أغنية جبار للعندليب مع خالد فؤاد

وحكى "شاكر" كواليس تنفيذهما أغنية «جبار» معا للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والتي تعد واحدة من أصعب الأغاني العربية، إلا أن خالد فؤاد استطاع أن يقدم تلك الأغنية على المسرح أفضل من كونها مسجلة داخل استديو.

وكان الموسيقار وقائد الأوركسترا خالد فؤاد، قد رحل عن عالمنا صباح اليوم، حيث إنه من مواليد سبتمبر عام 1948، وأبدع العديد من المؤلفات التي تم توظيفها كموسيقى تصويرية في أعمال درامية شهيرة كما تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي.