أستاذ باطنة: سلالة كورونا الجديدة سريعة الانتشار وجميع اللقاحات مناسبة

كشف الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في أمريكا هي نفسها الموجودة في بريطانيا، لافتا إلى أنه تم اكتشافها في خمس ولايات فقط، مضيفا أن خطورة السلالة الجديدة تكمن في سرعة انتشارها وانتقالها من شخص لشخص، مشيراً إلى أن ظهور سلالة جديدة في الفيروسات ليست بمقلقة لأن الفيروسات بطبيعتها متحورة.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصفات المتعلقة بالفيروسات مختلفة من سلالة لسلالة، مشيرا إلى أن السلالة التي ظهرت حاليا ثبت أنها سريعة الانتشار عن الأولى، وهي ليست مميتة أو أكثر شراسة، موضحا أن دلائل الأمصال المتاحة تشير إلى أنها ستتعامل مع السلالة الجديدة، مضيفا أن الحالة الوحيدة التي لا يمكن الأمصال الموجودة حاليا التأثير علي السلالة الجديدة، هو أن تكون السلالة الجديدة غيرت البروتين المحضر منه الفاكسين.

وتابع أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن السلالة الجديدة ملهاش أي أعراض جديدة على المريض ولكنها سريعة الانتشار، موضحا أنه ‏من طبيعة أي فيروس أنه دائما في تحور.

وأوضح أن معنى التحور هو تبديل جزء من الحامض النووي المكون له، مضيفا أن ‏هذا التغير في الحامض النووي هو الذي يحدد خصائص السلالة الجديدة.

‏وناشد الدكتور عبدالهادي خضر، المواطنين، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي، وارتداء الكمامة وكذلك غسل الأيدي دوريا بالماء والصابون والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه، والابتعاد عن الوجبات المكشوفة خارج المنزل.

وتابع استاذ الباطنة، أنه يجب على المرضي الذين يشعرون بأي أعراض مرضية تشبه أعراض كوؤونا، الالتزام بالبقاء داخل المنزل وعدم الاحتكاك بأي شخص حتى التأكد من سلبية الأعراض وعدم الإصابة بالمرض حفاظا على السلم العام و عدم تعرض حياة الآخرين للخطر.