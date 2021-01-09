"الصحة": 10 آلاف مواطن سجلوا على موقع "لقاح كورونا" في أول ساعة

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على لقاحات كورونا لم يجرى إطلاقه، لكنه ما زال في طور البث التجريبي، مشيرًا إلى أنه جرى تجربته 3 ساعات فقط لا غير وسجل 10 آلاف شخص في الساعة الأولى، وهو ما يدل على الإقبال الكبير عليه.

سنوزع اللقاحات في إطار منظومة متكاملة

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "لن يقتصر الأمر على الموقع فقط، لكننا سنوزع اللقاحات في إطار منظومة متكاملة، والأولويات ستتم بشكل أوتوماتيكي والكمبيوتر سيفرز المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح وطبقًا للفئات المستهدفة للوزارة سيجرى إرسال رسالة نصية قصيرة لكل مواطن حصل على الموافقة بالمكان الذي سيحصل فيه على اللقاح والموعد".

وتابع، أن الأكثر عرضة للإصابة والأكثر تأثرًا بالإصابة هما الفئات الأكثر استهدافا بلقاح كورونا، مثل الفرق الطبية، ويجرى تقسيمهم إلى قسمين هما نصف خط المواجهة الأول حيث يعمل الأفراد في مستشفيات العزل والفرز والصدر والحميات يليهم بقية العاملين في مجال الرعاية الصحية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، وهؤلاء الأكثر تأثرًا، بالإضافة إلى كبار السن.

وأردف، أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تضع البروتوكول الذي يخص تحديد سن كبار السن الأولى بالحصول على لقاح كورونا، بالإضافة إلى جزئية ترتيب الأولويات لكي تتم بشكل آلي بعد ذلك، لافتًا إلى أن أصحاب الامراض المزمنة مثل مصابي الضغط والسكر والقلب أو يحصلون على علاجات إشعاعية أو كيميائية يعتبرون من الأولويات لأنهم من الفئة الأكثر تأثرًا بالإصابة، وذلك بالإضافة إلى مصابي الفشل الكلوي والأورام وأي مرض يؤدي إلى نقص المناعة، لافتا إلى أن عددهم يبلغ نحو 23 مليون مواطن مصري.